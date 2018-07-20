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Пятница, 20 июля 2018, 19:58 мск

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В Екатеринбурге избили главу избирательного штаба одного из кандидатов

В Екатеринбурге очередное «околовыборное» ЧП: трое неизвестных несколько минут назад напали и избили начальника избирательного штаба кандидата Владимира Нагибина – Дениса Граматчикова. Сам он факт нападения в беседе с «Новым Днём» подтвердил: трое мужчин напали на него, ударили в лицо и испинали. Говорить Граматчиков может с трудом.

Сейчас на место происшествия едут медики, также будет подано и заявление в полицию. Основной версией нападения, как предполагает Денис Граматчиков, является его текущая работа на выборах в качестве начальника штаба. Его кандидат – Владимир Нагибин идёт на выборах в 15-м округе, где так же избирается и Алексей Вихарев, отца которого Андрея Вихарева СМИ причисляют к людям, близким к ОПС «Уралмаш».
Напомним также, что накануне нападению неизвестных подвергся и директор компании «Средураллифт» Александр Мирасов. Ему пришлось обращаться за помощью к медикам и полиции после того, как в лифтах Екатеринбурга появилась листовка с призывом на выборах депутатов думы Екатеринбурга не допустить криминал во власть. Намек очевиден – речь шла о ряде кандидатов, причисляемых к тому же самому ОПС «Уралмаш».

Екатеринбург, Александр Никифоров

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