У начальника штаба кандидата в депутаты ЕГД сожгли машину (ФОТО)

Выборы в городскую думу Екатеринбурга омрачены первыми преступлениями: сегодня ночью у начальника штаба одного из потенциальных кандидатов в депутаты сожгли машину.

Как рассказала РИА «Новый День» Наталья Омелькова, руководитель штаба единоросса Виктора Карташева, которого партия выдвинула по одномандатному округу № 12, сегодня ночью загорелась ее машина марки КамАЗ. «Я живу в частном доме в поселке Косулино, машина стояла за воротами. Ночью машина загорелась, начали ее тушить. Приехали пожарные, дознаватель, и было установлено, что это поджог – в машину кинули бутылку с зажигательной смесью. А раньше руководителю нашей приемной угрожали, что забьют ее в подъезде арматурой, если она не прекратит здесь работать, на ее дверь повесили похоронный венок», – сообщила Наталья Омелькова. Она также добавила, что уже заявила в полицию о привлечении к уголовной ответственности виновных в поджоге, а сегодня планирует подать заявление об угрозе жизни. Омелькова уверена, что все эти события связаны с выборами. «Моя машина стояла на этом месте три года, и никогда никаких происшествий не было», – заявила она.

Напомним, еще несколько месяцев назад эксперты говорили о том, что битва за гордуму станет самой ожесточенной в новейшей истории Екатеринбурга. В 12 округе, по которому собирается идти Карташев, пока выдвинулся только один кандидат – ранее судимый директор ООО «Сигарный клуб» Сергей Рябков. Кроме того, согласно решению региональной партийной конференции СР, от «эсеров» по этому округу пойдет нынешний депутат от ЛДПР Михаил Вечкензин. ЛДПР выдвинула в этом округе директора спортивного клуба «Атлетика» Владимира Лежнина, Партия пенсионеров – Наталью Рязанцеву.

Добавим, что, по данным источников РИА «Новый День», за многими кандидатами могут стоять представители бывшего ОПС «Уралмаш». Впервые за много лет в Екатеринбурге снова заговорили о мрачном ореоле структуры, о которой несколько подзабыли с 90-х.

Фото Натальи Омельковой

Екатеринбург, служба информации

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