В Екатеринбурге напали на директора компании «Средураллифт» – возможно, из-за выборов

В Екатеринбурге совершено нападение на Александра Мирасова – директора компании «Средураллифт», которая обслуживает большинство лифтов в жилых домах Екатеринбурга и области.

Как стало известно РИА «Новый День», неизвестные напали на Мирасова вчера вечером. Перед этим у него был конфликт с руководителем одной из управляющих компаний, Мирасову угрожали. Посетив после нападения ГКБ № 24, он обратился в полицию и написал заявление. Дозвониться до пресс-группы УМВД по Екатеринбургу пока не удалось.

Напомним, вчера вечером жители Екатеринбурга, вернувшись с работы, обнаружили в своих лифтах листовки, призывающие не допустить во власть представителей криминальных сообществ. Листовки были замечены сразу в нескольких районах города – в Центре, на ЖБИ, на Уралмаше, Эльмаше. Еще несколько месяцев назад эксперты говорили, что битва за гордуму станет самой ожесточенной в новейшей истории Екатеринбурга.

По данным источников РИА «Новый День», за многими кандидатами могут стоять представители бывшего ОПС «Уралмаш». Они могут состоять в разных партиях, но многие из них так или иначе связаны с ЖКХ и управляющими компаниями. Уже есть первые тревожные прецеденты: с криминалом, рвущимся во власть, связывает недавний поджог своей машины руководитель штаба одного из кандидатов от ЕР.

Екатеринбург, служба информации

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