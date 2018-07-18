Екатеринбуржцев предупредили: криминал рвется во власть (ФОТО)

Сегодня жители Екатеринбурга, вернувшись с работы, обнаружили в своих лифтах листовки, предупреждающие об опасности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сразу в нескольких районах города – в Центре, на ЖБИ, на Уралмаше, Эльмаше – появились листовки, призывающие не допустить во власть представителей криминальных сообществ.

Напомним, еще несколько месяцев назад эксперты говорили о том, что битва за гордуму станет самой ожесточенной в новейшей истории Екатеринбурга. По данным источников РИА «Новый День», за многими кандидатами могут стоять представители бывшего ОПС «Уралмаш». Они могут состоять в разных партиях, но многие из них так или иначе связаны с ЖКХ и управляющими компаниями. Уже есть первые тревожные прецеденты: с криминалом, рвущимся во власть, связывает недавний поджог своей машины руководитель штаба одного из кандидатов от ЕР.

По данным агентства, письменными призывами дать отпор криминалу оклеено около 2000 подъездов многоквартирных домов. Авторы пока неизвестны.

Екатеринбург, служба информации

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