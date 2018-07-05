«Братва рвется во власть»: кого Уралмаш готовит в гордуму

Меньше месяца назад в Екатеринбурге был дан официальный старт кампании в городскую думу. Хотя, конечно, претенденты на кресла в новом созыве ЕГД начали проявлять активность куда раньше 19 июня, и интересанты были понятны задолго до этой даты. Одними из самых активных участников нынешней гонки стали представители бывшего ОПС «Уралмаш», которые начали концертировать по дворам еще весной, зарабатывая лояльность местных жителей. Кроме того, именно с их деятельностью связывали нападение на главреда «Областной газеты» Дмитрия Полянина. Точнее, связывал сам Полянин в соцсетях. Впрочем, это, скорее, как раз из области пустых предположений. Но толчок был дан ‒ чтобы в Екатеринбурге снова заговорили о мрачном ореоле структуры, о которой несколько подзабыли с 90-х.

Интересно, что первым делом новый уральский полпред президента России Николай Цуканов обсуждал с местной властью именно проблему того, что «братва рвется во власть». После консультации с представителями екатеринбургского избиркома он заявил, что криминала в думе быть не должно. Об этом же Цуканов вскользь и завуалированно говорил, кстати, и на первой встрече с губернаторами УрФО, пообещав помощь в решении политических проблем. Но все, кому надо было, этот мессадж услышали.

Правда, пока что в открытое противостояние с уралмашевскими кандидатами никто не вышел. И этому есть одно объяснение: воспользовавшись народной мудростью, которая советует не складывать все яйца в одну корзину, кандидаты от ОПС рассредоточились по разным партиям и одномандатным округам. Например, братья Вихаревы ‒ Алексей и Григорий ‒ несмотря на родство, идут от разных политических сил. Первый участвовал в праймериз ЕР, второй представляет ЛДПР. Плюс коалиция со «справороссами» ‒ как уже писал «Новый День», при финансовой поддержке владельца «Мотива» Виталия Кочеткова произошло объединение уралмашевских с бывшим главой фонда капремонта Свердловской области Александром Караваевым сотоварищи.

Что касается территориальной принадлежности, то тут у «Уралмаша» и вовсе руки развязаны. Его представители планомерно прибирали к рукам все новые и новые коммунальные активы, и в итоге сейчас владеют огромным и ценнейшим ресурсом в виде управляющих компаний, которые имеют прямой доступ к избирателям. В списке ‒ РЭМП Железнодорожного района, УК «ЖКХ Орджоникидзевского района», УК «ЖКХ Октябрьского района», «Радомир-Инвест», «Урал-СТ», «Ардо», «Юг-Энерго», а в списке претендентов на кресла в новом созыве думы директора «управляек» ‒ Александр Колесников, Максим Гриб, Анна Еремеева, Евгений Тиунов, Михаил Плешаков, Оксана Емельченко, и так далее.

Последним приобретением «уралмашевцев» стала управляющая компания «Верх-Исетская». Правда, тут сказалось то, что аппетиты у представителей структуры огромные, а вот скамейка запасных, как водится, коротковата. На должность главы УК сначала поставили номинальную Анну Клейн, но уже с апреля туда поставили директора другой уралмашевской «управляйки» ‒ «Урал-СТ» Олега Бреславского.

Коммунальные компании при этом дают не только прямой доступ к избирателям. Самое интересное, что на деньги тех самых людей, которые оплачивают услуги ЖКХ, их же потом и агитируют, проводят для них «праздники двора», устраивают раздачи продуктовых наборов, и так далее. Сколько средств идет в карманы Григория Терентьева, который нынче стоит у руля семейного бизнеса, сложно посчитать ‒ мы уже писали про строку «Содержание жилья», от которой кормятся УК, и деньги это немалые.

При всем этом представители «Уралмаша» идут в ЕГД не просто ради галочки, а в попытке взять как можно больше мест в думе нового созыва. Всего их, напомним, 36, а претендуют они минимум на половину из них. Зачем же так много? Чтобы выбрать своего главу Екатеринбурга. По крайней мере, к таким выводам приходят наблюдатели. И вспоминают работу ЕГД 20-летней давности, когда мандаты были у лидеров ОПС Александра Хабарова, Александра Куковякина, Александра Вараксина. Получится ли сейчас группе кандидатов от условного ОПС повторить опыт своих старших товарищей? Покажет время. Избирательная кампания уже в ближайшее время внесет ясность – кто и на сколько мест в думе Екатеринбурга может рассчитывать.

Екатеринбург, служба информации

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