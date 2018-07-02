«Политика – дело партий, а не ваше»: Цуканов рассказал губернаторам, чем займется в УрФО (ФОТО)

Сегодня в уральском полпредстве прошла первая встреча глав регионов УрФО с полпредом Николаем Цукановым, указ о назначении которого был подписан на прошлой неделе. До мероприятия новый представитель президента успел побеседовать с главными федеральными инспекторами от каждого из регионов, чтобы после сравнить их отчеты с информацией от губернаторов.

На встречу приехали все руководители регионов УрФО – даже свердловский губернатор Евгений Куйвашев, который крайне редко посещал мероприятия в полпредстве, пока тем руководил Игорь Холманских.

Выступая с речью перед собравшимися, Николай Цуканов поблагодарил президента РФ Владимира Путина за честь работать в «индустриальном сердце России». Он рассказал, что аппарат сосредоточится на контроле за реализацией указов главы государства. Причем пообещал, что будет оценивать качество работы не только региональных властей, но и органов МСУ. «Существует федеральная система оценки органов госвласти, практику надо совершенствовать и распространять на муниципальные органы власти», ‒ заявил полпред.

Также он сообщил, что будет работать над кадровой политикой, в том числе ‒ в сфере управления и формирования резерва. «Социальные лифты должны работать», ‒ сказал он.

В третьем пункте выступления Николай Цуканов отметил, что «политическая борьба ‒ дело партий, а не органов государственной власти». «В этом залог стабильности в обществе. У всех есть свои проблемы и сложности, готов оказать помощь в их решении, вижу в этом одну из своих главных задач», ‒ подчеркнул он.

В завершение речи он сообщил, что успел погулять по Екатеринбургу. Причем, говоря о городе, часто сбивался, используя местоимения то «ваш», то «наш». «Был в нескольких значимых местах вашего города, хочу поздравить Евгения Владимировича Куйвашева с проведением чемпионата мира, это действительно колоссальная работа. Поздравим его ‒ он теперь выдохнул, – сказал Цуканов. – Екатеринбург ‒ город самобытный, понравилась архитектура. Красивые проспекты и улицы. Здесь живут люди, которые любят город, и архитектурные доминанты построены людьми, которые любят и инвестируют в наш город».

После с короткими отчетами выступили собственно губернаторы регионов. Однако главные доклады прозвучали позже ‒ с каждым из глав полпред побеседовал лично и наедине. Но перед этим он успел анонсировать поездки по регионам. В первую очередь он посетит те из них, где осенью будут проходить выборы. Затем те, где «непросто с экономикой».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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