«Сварщик лучше, чем мандарин»: на Урал едет сельский полпред – психолог и юрист

Сегодня президент Владимир Путин подписал указ о назначении своего помощника Николая Цуканова полпредом в Уральском федеральном округе. РИА «Новый День» знакомит читателей с новым обитателем «букингемского дворца».

Из открытых источников следует, что Николай Цуканов родился 22 марта 1965 года в поселке Липово Гусевского района Калининградской области. По первому образованию – электрогазосварщик. Учился на агрономическом факультете Калининградского филиала Ленинградского сельскохозяйственного института, но не окончил его. В 1999 году получил диплом Высшей школы приватизации и предпринимательства (Москва) по специальности «юриспруденция». Кроме того, Николай Цуканов является кандидатом психологических наук. Тема его диссертации – «Цели и мотивы деятельности менеджера как факторы, влияющие на его эмоциональное выгорание».

В 2005-2010 гг. Цуканов возглавлял свой родной город Гусев, с 2010 по 2015 и с 2015 по 2016 – он губернатор Калининградской области, с 2016 по декабрь 2017 года – полпред в СЗФО. В последние полгода Цуканов был помощником президента по вопросам местного самоуправления.

В годы работы губернатором Николай Цуканов неоднократно попадал в неприятные ситуации, но серьезных последствий для него они не имели. Например, в 2013 году местные журналисты выяснили, что компания его родного брата и матери, «Аматэл», выиграла госконтракт на поставку трех фельдшерско-акушерских пунктов, заработав на этом 13,2 млн руб. Как сообщает «Фонтанка.ру», прокуратура Калининградской области подтвердила конфликт интересов и направила информацию об этом в АП, но губернатор остался на своем месте. «У меня, может быть, 300-400 родственников. Запрещать им заниматься бизнесом? Невозможно!» – комментировал Цуканов. Еще одна история связана с его старшим сыном Юрием, который был трудоустроен в правительственный Дворец спорта «Янтарный». «Ну не повезло моему сыну Юрию с фамилией. Взрослый парень, 24 года, имеет высшее образование, где-то он должен работать? Что мне теперь, ребенка депортировать из области?» – отвечал на обвинения губернатор.

Вообще же, как отмечают журналисты, главный враг Цуканова – его язык; он то и дело отмечается репликами, которые люди потом не могут забыть годами. Например, такие: «Сварщик лучше, чем мандарин»; «Честно скажу, я – совок. Мы – наемные менеджеры. Завтра нам дали пендель, и мы ушли в ту жизнь, которую заслужили»; «Меня СМИ критикуют, но если вы уже не можете послать к чёрту человека, который предлагает деньги, чтобы проголосовать за того или другого кандидата, возьмите деньги и проголосуйте по совести. Никто же не посмотрит, за кого вы там проголосовали»; «Не будет обычный покупатель, нормальный человек, есть сыр с плесенью или хамон. А те, кто эти продукты ест, могут позволить себе слетать во Францию и привезти оттуда «под мышкой». Или в Польше закупить».

Когда новоиспеченный полпред приедет в Екатеринбург и приступит к работе, в уральском полпредстве пока не знают.

Фото: gubernia.pskovregion.org

Екатеринбург, Калининград, служба информации

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