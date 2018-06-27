Нового полпреда ждут на Урале до конца недели

Нового полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова ждут в Екатеринбурге до конца недели. Официальных комментариев пресс-служба полпредства не дает.

В неофициальном порядке удалось выяснить, что рабочее место для Николая Цуканова уже подготовлено, бывший полпред Игорь Холманских вывез из кабинета свои личные вещи. Уже завтра его ждут в Нижнем Тагиле – на собрании акционеров УВЗ, куда, как ожидается, он и будет трудоустроен.

Ожидаются перестановки и в аппарате полпреда: как минимум, один из бывших заместителей Холманских уходит на работу в Москву.

РИА «Новый День» сообщит о развитии событий в самое ближайшее время.

Екатеринбург, Елена Васильева

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