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Вторник, 19 июня 2018, 12:14 мск

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И все-таки Ростех: полпред Игорь Холманских переходит на новое место работы

Затянувшаяся интрига с будущим уральского полпреда Игоря Холманских близка к разрешению.

Как сообщают источники РИА «Новый День», полпред все-таки покидает свое место и переходит в Ростех. «Директива из Ростеха уже пришла, он в должности. 28 числа совет директоров УВЗ, его представление состоится там», – рассказал собеседник агентства.

Напомним, о том, что в УрФО будет назначен новый полпред президента, говорили давно. По разным версиям, на этот пост рассматривались кандидатуры бывшего губернатора Калининграда Цуканова и вице-губернатора Алексея Орлова. Однако официальной информации об этом нет до сих пор.

Екатеринбург, служба информации

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