Слух дня: Холманских может стать безработным

В будущем теперь уже бывшего полпреда президента Игоря Холманских все не так однозначно, как представлялось совсем недавно. По данным источников РИА «Новый День», с новым рабочим местом для Холманских может возникнуть сложность.

Дело в том, что для бывших госслужащих существует ряд ограничений по трудоустройству, затрудняющих им переход в коммерческую структуру – в данном случае в Ростех. Необходимо согласие специальной комиссии, которая засвидетельствует, что переход Холманских на новое место не ведет к нарушению антикоррупционного законодательства.

Злые языки говорят, что заминка может вовсе оставить бывшего полпреда без работы, так как он выпадет из повестки и про него позабудут. Но источники в Ростехе стоят на своем: 28 июня Холманских ждут в Нижнем Тагиле на собрании акционеров Уралвагонзавода, где и состоится его представление.

Екатеринбург, служба информации

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