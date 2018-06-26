Холманских отправили в отставку. Вместо него назначен Цуканов

Полпред президента по УрФО Игорь Холманских, как и ожидалось, отправлен в отставку. Об этом сообщает пресс-служба президента России. При этом еще сегодня пресс-служба полпреда сообщала, что завтра г-н Холманских проведет совет законодателей регионов округа.

Вместо него назначен бывший губернатор Калининградской области, экс-полпред президента в Северо-Западном округе Николай Цуканов. По информации РИА «Новый День», Игорь Холманских перейдет в госкорпорацию «Ростех».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 26.06.18

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