Уралвагонзавод назвал дату избрания председателя совета директоров, куда метит Холманских

Официально о новом статусе бывшего полпреда президента в УрФО Игоря Холманских станет известно через неделю.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сервере раскрытия информации появилось сообщение о проведении заседания совета директоров. Единственный вопрос повестки – «Об избрании председателя Совета директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»". Собрание состоится 9 июля.

На должность председателя прочили Игоря Холманских. 26 июня президент подписал указ о его отставке с должности полпреда. Но до этого назначения Холманских работал как раз на УВЗ – должность его, правда, была куда скромнее, он был начальником сборочного цеха.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 03.07.18

Королеву и короля фестиваля рыжих в Нижнем Тагиле ищут по соцсетям. / В ЦПКиО поставят скамейки для тех, кто не попадет в фан-зону на матч Россия – Хорватия. / Шестой созыв гордумы Екатеринбурга завершил работу, разругавшись из-за помощников. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»