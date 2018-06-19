Эталон порядочности или свадебный генерал: чем запомнился рабочий полпред Игорь Холманских

В уральском полпредстве завершается очередная эпоха. Сдает дела и переходит в Ростех Игорь Холманских. В новом качестве ему предстоит заниматься социальной политикой на УВЗ. А пока «букингемский дворец» на Исети ждет своего нового хозяина, редакция РИА «Новый День» опросила экспертов и попросила их высказаться на тему того, каким полпредом был «начальник цеха с УВЗ» Игорь Холманских.

По мнению бывших коллег полпреда, Игорь Рюрикович далеко не полностью исчерпал свой потенциал, но сознательно не стал бороться за более высокие посты, считая это некорректным по отношению к Путину. «Я проработал с Игорем Рюриковичем четыре года, и, возможно, это были лучшие годы моей жизни, – вспоминает бывший помощник полпреда Андрей Перла. – Что касается подведения каких-то итогов его работы, то я не знаю, сменится ли полпред в Уральском федеральном округе. Возможно, подводить их еще рано. Но одно я могу сказать точно: он полностью выполнил ту задачу, которая перед ним стояла. Это политический полпред, представитель путинского большинства – тех самых людей, которые в 2011 году выходили на митинги и заявляли о своей решимости «защитить свою стабильность». При этом он не был ни профессиональным политиком, ни политтехнологом. Конечно, за эти годы он набрался опыта, на равных общался с губернаторами и федеральными чиновниками. От него ждали некоего развития, но он принял решение не претендовать на какой-то карьерный рост, переезд в Москву и так далее. Это исключительно честный человек, который до конца выполнил все свои обязательства перед президентом».

С ним солидарен бывший заместитель Холманских, политолог Андрей Колядин. «Как действующий полпред – а на сегодня он действующий – я считаю, что он вполне справляется с теми задачами, которые ставил перед ним президент. Многих политиков регулярно отправляют в отставку, а в итоге они остаются на своих местах. Я не считаю, что в новый президентский срок Путина требования к полпредам как-то принципиально изменились. Более того, я считаю, что Игорь Рюрикович обладает большим потенциалом, который он не реализовал, он мог бы стать политиком федерального уровня. Но, конечно, все эти информационные войны вокруг него – с Куйвашевым и так далее – нанесли ему ущерб. Все те слухи, которые ходили, пользы ему не принесли. Но на самом деле это очень хороший человек, очень порядочный человек, а это огромная редкость в политике», – считает эксперт.

Прямо противоположного мнения придерживается екатеринбургский политолог Алексей Швайгерт, который заявил РИА «Новый День», что в принципе очень критично настроен к самому институту полпредства. «Это абсолютно фейковая структура, которая может проводить чисто символические мероприятия. Так что по большому счету единственное, чем запомнился Холманских – это несколько громких заявлений. Чтобы он поставил к стенке какого-то губернатора или что-то выбил для региона – не припомню. По сути, все понимают, что свою должность он получил в благодарность за свое знаменитое высказывание про мужиков, с которыми он на танках приедет в Москву защищать свою стабильность. Он стал неким символом, который грех было выбрасывать».

Напомним, знаменитое выступление Игоря Холманских, на тот момент – начальника цеха УВЗ, состоялось незадолго до прошлых президентских выборов, в декабре 2011 года. РИА «Новый День» писал тогда об этом следующим образом: «Человек в галстуке, который представился начальником сборочного цеха Игорем Холманских, сообщил премьеру (Владимиру Путину – прим.ред.), что у него душа болит. «Мы очень дорожим этой стабильностью. Мы не хотим возврата назад. Я хочу сказать про эти митинги. Если наша милиция, или, как сейчас она называется, полиция, не умеет работать, не может справиться, то мы с мужиками готовы сами выйти и отстоять свою стабильность, но, разумеется, в рамках закона», – заявил он от имени тагильских рабочих. Уже через полгода Владимир Путин предложил ему возглавить уральское полпредство, а прежний полпред Евгений Куйвашев занял резиденцию свердловского губернатора. Отношения между двумя политиками, по слухам, так и не сложились: Куйвашев фактически избегал «рабочего полпреда». Сам же Холманских высказывался в том духе, что «надо работать, а не интриги плести». Добавим, что помимо работы в качестве полпреда Холманских известен как основатель движения «В защиту человека труда». Перед парламентскими выборами 2016 года много говорилось о том, что оно трансформируется в полноценную политическую партию, но этого так и не произошло.

Отметим также, что одной из своих задач Холманских всегда декларировал повышение качества жизни людей труда. В корпорации Ростех, куда его прочат, очень надеются, что он об этом не забыл. Источник в компании рассказал, что сейчас там идет жесткое сокращение издержек, в частности, на социальную политику, и было бы очень хорошо, если бы Холманских обратил на это внимание.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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