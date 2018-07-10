Бывший полпред Игорь Холманских вернулся на УВЗ

Бывший полпред президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских избран председателем совета директоров АО «НПК «Уралвагонзавод». Эту информацию подтвердили РИА «Новый День» в пресс-службе корпорации. Других комментариев на УВЗ не дают.

Ранее председателем совета директоров был первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков.

Напомним, 26 июня президент Владимир Путин подписал указ об отставке Холманских с должности полпреда. Но до этого назначения Холманских работал как раз на УВЗ – должность его, правда, была куда скромнее, он был начальником сборочного цеха. В политическую повестку он попал в декабре 2011 года, когда в ходе телемоста предложил Путину «приехать с мужиками на танках в Москву и защитить нашу стабильность» от митингующей оппозиции.

Екатеринбург, Нижний Тагил, служба информации

Екатеринбург, Нижний Тагил. Другие новости 10.07.18

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