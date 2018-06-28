На УВЗ прокомментировали информацию о назначении экс-полпреда Холманских

Сегодня в Екатеринбург прилетает новый полпред президента по УрФО Николай Цуканов. Его предшественник Игорь Холманских, который пришел в политику из цеха Уралвагонзавода, по некоторым данным, вернется в структуру Ростеха. Причем именно на УВЗ.

Правда, в самой корпорации пока информацию не подтверждают, но и не опровергают. «Пока информацию не комментируем», ‒ сказали «Новому Дню» на Уралвагонзаводе.

Однако, по данным нашего агентства, уже в начале июля на сервере раскрытия информации АО УВЗ будут опубликованы сведения об аффилированных лицах, в списке будет значиться и фамилия Холманских. При этом, скорее всего, он займет должность председателя совета акционеров. В его полномочия также будут входить социальные вопросы УВЗ.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 28.06.18

Концепцию обустройства парка на Шарташе обсудят с горожанами. / Владельцу перевернувшейся на Городском пруду моторки грозит уголовное дело. / Сегодня вечером в Екатеринбурге ждут нового полпреда со свитой. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»