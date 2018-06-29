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Пятница, 29 июня 2018, 08:20 мск

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Новый полпред Николай Цуканов прибыл в Екатеринбург (ФОТО)

Фото департамента информполитики Свердловской области

Новый полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов прибыл вчера вечером в Екатеринбург.

Как сообщили РИА «Новый День» в аппарате полпредства, в аэропорту Кольцово его встречали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин, руководители правоохранительных органов и другие официальные лица.

Напомним, 26 июня президент Владимир Путин подписал указ о назначении своего помощника Николая Цуканова полпредом в Уральском федеральном округе, освободив от этой должности Игоря Холманских.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 29.06.18

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