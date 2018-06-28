Сегодня вечером в Екатеринбурге ждут нового полпреда со свитой

В Екатеринбурге ждут приезда нового полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.

Как сообщают источники РИА «Новый День», полпред может приехать уже сегодня вечером. Ожидается также, что в ближайшие дни будет назначена его пресс-конференция, на которой он познакомится с уральскими журналистами.

Кроме того, появились первые сведения о тех, кто может войти в команду Николая Цуканова. Одним из вероятных кандидатов на пост его помощника называют Александра Воробьева. Вероятно, речь идет о бывшем главном федеральном инспекторе по Республике Карелия. До того как получить назначение в Северо-Западном полпредстве, Воробьев работал на посту главы Калининградского регионального агентства по имуществу (Цуканов в это время был губернатором Калининграда). Вторым претендентом источники называют 26-летнего Сергея Конева – председателя Ассоциации молодежных правительств России.

Напомним, позавчера президент Владимир Путин подписал указ о назначении своего помощника Николая Цуканова полпредом в Уральском федеральном округе, освободив от этой должности Игоря Холманских.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 28.06.18

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