Футбол важнее? Почему Путин тянет с назначением полпредов. Авторская колонка редактора РИА «Новый День»

Начиная с 7 мая местные СМИ и соцсети лихорадит. "Увольняют" полпреда Холманских, потом снова пишут, что нет, он остается. Причина понятна: все ждут президентского указа о назначении полпредов – а его все нет.

На прошлой неделе с огромной уверенностью сообщили, что все решено – будет полпредом Цуканов. Однако якобы «уже подписанный» указ так и не появился. Думаю я, пауза в назначении полпредов означает, что утечка про якобы уже подписанный указ была сделана намеренно. Как раньше делали утечки про якобы назначение Бабича на место Суркова. В АП идет борьба за контроль над самим институтом полпредов. Периодически возникают идеи создать пост специального зама, полпреда над полпредами, главного из полпредов. Периодически, со времен Володина, зам по внутренней политике претендует на эту роль. Сейчас, видимо, очередной тур состоялся – и в обязанностях ни одного из замов кураторства над полпредами нет. Они остались подчиненными Вайно.

При этом есть ряд деятелей АП прошлого призыва, с которыми явно нужно что-то делать: это, собственно, все полпреды (кроме Трутнева), помощники президента Щеголев и Цуканов, которых ни уволили, ни переназначили. И просто перетасовать колоду не получается – лишние карты остаются. Или лишние места в пасьянсе. В этих условиях сделать грамотно утечку означает заблокировать решение на какой-то срок – потому что Путин, как известно, если чего и не любит, так это когда ему пытаются диктовать непреклонную волю, решать за него, ставить перед фактом. Сказали вслух: уже точно Цуканов. Он, может, и собирался того назначить, а теперь задумается, не будет ли это выглядеть несамостоятельным ходом?

Да к тому же еще мундиаль – формально ведь Путин опять слишком занят, чтобы заниматься региональной повесткой, тем более что ничего в регионах не горит, ни в прямом, ни в переносном смысле, нет здесь ничего такого, чтобы все бросить и заниматься этими вопросами. Могут еще повариться в собственном соку, в том числе и неназначенные полпреды. Глядишь, что-то интересное сварят, что-то такое, чего, к примеру, Путин о подковерной борьбе среди них не знал.

Екатеринбург, Полина Румянцева

Екатеринбург. Другие новости 15.06.18

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