Слух дня: в уральском полпредстве грядет смена власти

Тревожная атмосфера воцарилась в резиденции полпреда президента в УрФО Игоря Холманских. По данным источников РИА «Новый День», до сих пор нет определенности – останется ли он на своем посту или продолжит карьеру в другом месте.

По одним сведениям, вопрос с будущим Игоря Рюриковича уже решен: его переведут в ГК «Ростех». Заменить его, как говорят, может первый вице-губернатор Алексей Орлов.

По другим – все совершенно наоборот: сам Холманских остается, но из полпредства уходят сразу два его заместителя, Александр Моисеев и Борис Кириллов. Заменить их, по словам собеседника агентства, могут нынешние помощники полпреда Сергей Морев и Андрей Березовский. Остается возглавлять силовой блок замполпреда Александр Калиберда.

Добавим, что несмотря на столь противоречивые сведения, официально никаких комментариев по возможным перестановкам в полпредстве не дают.

Екатеринбург, служба информации

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