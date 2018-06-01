Переназначат: судьба полпреда Холманских решена

В ближайшие дни в Уральском федеральном округе ждут указа из Москвы о подтверждении полномочий Игоря Холманских на следующий полпредский срок. Источники, близкие к администрации президента, говорят, что никаких серьезных вопросов к «рабочему полпреду» нет, и связывают с ним весьма высокие ожидания по поводу развития округа. Предполагается, что официальная бумага поступит в Екатеринбург на следующей неделе.

«В переназначении Холманских нет ничего удивительно, – отметил в беседе с РИА «Новый День» руководитель уральского отделения ФоРГО Анатолий Гагарин. – Во-первых, мы видим тенденцию: система полпредств сохраняется, что бы ни говорили об этом все предшествующие годы. Полпредства нужны Кремлю и они четко выполняют тот набор функций, что им отведены. Изменения в них носят локальный характер и лишь подтверждают правило, что структура полпредств сохраняется и это является первоочередной задачей. Переназначение Игоря Холманских говорит о том, что все задачи, что перед ним были поставлены, он выполнил и готов к работе надо новым их перечнем. В этом году в УрФО пройдут выборы в Тюмени и ЯНАО – двух крупнейших субъектах округа, и отвечать за то, чтобы там все прошло хорошо, будет Холманских. В следующем году выборы губернаторов предстоят Курганской и Челябинской областям – и за них тоже будет отвечать Холманских. Очевидно, что в такой ситуации федеральный центр просто не хочет менять главное действующее лицо в УрФО. Однако это не отменяет того, что перезагрузку стоит ждать в самом полпредстве, там ожидаются серьезные кадровые решения – как связанные с контролем по ситуации с регионами УрФО, так и продиктованные новыми задачами, стоящими перед округом. В частности, Москвой поставлена задача привести в порядок Корпорацию развития, реализовать масштабный транспортный проект по связке Северного широтного хода с южными территориями России и так далее».

Екатеринбург, новый День, Елена Васильева

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