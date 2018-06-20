Слух дня: Холманских выбил себе огромную зарплату и машину сопровождения

Игорь Холманских вовсю готовится к переходу в госкорпорацию «Ростех».

По данным источников РИА «Новый День», среди условий, которые оговорил себе пока еще действующий полпред, зарплата 20 млн рублей в год и непременно машина сопровождения. Говорят, что гендиректор Ростеха Сергей Чемезов принял его условия.

Сейчас, по слухам, Холманских занят тем, что вывозит из «Букингэмского дворца» личные вещи, в том числе подарки, полученные за годы службы полпредом. Указ президента о его уходе с поста полпреда должен появиться вот-вот.

Напомним, в Ростехе ему прочат должность, связанную с «социалкой» – одной из своих задач Холманских всегда декларировал повышение качества жизни людей труда. Придется ему, по всей вероятности, нелегко. Источник в компании рассказал, что сейчас там идет жесткое сокращение издержек, в частности, на социальную политику, и найти баланс между интересами топ-менеджеров и работников будет непросто.

Екатеринбург, служба информации

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