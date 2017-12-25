Путин «обезглавил» Воронеж, сменил губернатора и двух полпредов

Президент России Владимир Путин произвел перестановки среди своих полномочных представителей, а также сменил губернатора Воронежской области. Полпред в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов стал 11-м по счету помощником президента, его сменил полпред в Центральном федеральном округе Александр Беглов. Прежнее место Беглова занял губернатор Воронежской области Алексей Гордеев.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, Цуканов стал помощником президента по вопросам местного самоуправления, исполняющим обязанности губернатора Воронежской области назначен мэр Воронежа Александр Гусев.

Согласно положению об администрации президента, помощники готовят главе государства предложения по реализации его полномочий, по перспективным планам работы, помогают лидеру страны в подготовке визитов и встреч. Кроме того, они готовят проекты поручений президента и «исполняют отдельные поручения» главы государства. До сегодняшнего дня у Путина было 10 помощников.

Николай Цуканов родился в 1965 году в Калининградской области. Занимал должность мэра Гусева, затем главы Гусевского муниципального района. В 2010 году президент Дмитрий Медведев внес кандидатуру Цуканова в Калининградскую облдуму для утверждения на должность губернатора региона. В 2015 году Цуканов переизбрался на второй срок, набрав 70,41% голосов. В 2016 году он был назначен полпредом президента в СЗФО.

Алексей Гордеев в 2000 году был назначен вице-премьером – министром сельского хозяйства. В 2009-м президент Дмитрий Медведев представил его кандидатуру на пост губернатора Воронежской области. В 2014 году Гордеев переизбрался на второй срок, набрав 89% голосов.

Отметим также, что Владимир Путин уже провёл рабочую встречу с и.о. губернатора Воронежской области Александром Гусевым.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.12.17

В Кремле пожурили Грефа за громкие фразы о холодной войне. / Монархисты предсказали своему лидеру Антону Бакову снятие с президентских выборов. / «Лучший мой подарочек – это ты». Дело Улюкаева напугало свердловских чиновников. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»