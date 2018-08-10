Слух дня: с понедельника уральское полпредство ждут большие перемены

Уже с понедельника в уральском полпредстве могут произойти серьезные кадровые перестановки. Как утверждают осведомленные источники, частые визиты заместителя полпреда по экономике Александра Моисеева в Москву не прошли даром – его ждет должность в одном из столичных ведомств. Кто придет ему на смену, впрочем, пока неясно.

Зато другая ротация – уже практически дело решенное, рассказывают слухмейкеры. Не секрет, что полномочный представитель президента Николай Цуканов вел переговоры с Алексеем Багаряковым, которого в последнее время часто видят в Екатеринбурге. Ему предлагается должность помощника полпреда. Хотя, по слухам, Багаряков пока согласия не дал, вероятность этого весьма высока. Если он все же ответит «Да», то сменит Сергея Морева (куда пойдет Морев, при этом не сообщается) и будет заниматься Северным широтным ходом и другими проектами «Корпорации развития».

Екатеринбург, служба информации

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