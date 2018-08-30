Кириллов сохранил пост в уральском полпредстве

Борис Кириллов был переназначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе. Он будет заниматься всеми теми же вопросами, что и прежде.
Напомним, что в полпредстве после назначения представителем президента России на Урале Николая Цуканова произошли кадровые перестановки.
СМИ неоднократно писали, что Кириллов может уйти из полпредства и получить пост директора уральского института РАНХиГС, однако этот прогноз не сбылся.
Екатеринбург, служба информации
Екатеринбург. Другие новости 30.08.18
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