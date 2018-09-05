Официально: помощник полпреда Сергей Морев уезжает работать в Челябинск

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов назначил новых главных федеральных инспекторов сразу в двух уральских регионах – Челябинской и Курганской областях. Как и предполагали источники «Нового Дня», новым челябинским ГФИ стал Сергей Морев, ранее занимавший пост помощника полпреда. Бывший челябинский ГФИ Артем Пушкин переходит на аналогичную должность в Курган.

Добавим, что на вакантное место помощника полпреда прочат бывшего свердловского вице-премьера Алексея Багарякова. Кроме того, сообщают источники, в ближайшее время собирается покинуть свой пост заместитель полпреда Александр Моисеев. Кто придет на его место – пока неизвестно.

Екатеринбург, Челябинск, Курган, служба информации

Екатеринбург, Челябинск, Курган. Другие новости 05.09.18

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