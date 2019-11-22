ГФИ по Челябинской области закончил работу и возвращается в Екатеринбург

Главный Федеральный инспектор по Челябинской области Сергей Морев закончил работать на Южном Урале и возвращается в Екатеринбург.
Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», Морев написал заявление об уходе по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами. Исполняющим обязанности назначена его заместитель Надежда Мангилева.
Напомним, Морев перешел на работу ГФИ в Челябинской области в сентябре 2018 года.
Екатеринбург, Елена Васильева
Екатеринбург. Другие новости 22.11.19
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