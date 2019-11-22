ГФИ по Челябинской области закончил работу и возвращается в Екатеринбург

Главный Федеральный инспектор по Челябинской области Сергей Морев закончил работать на Южном Урале и возвращается в Екатеринбург.

Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», Морев написал заявление об уходе по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами. Исполняющим обязанности назначена его заместитель Надежда Мангилева.

Напомним, Морев перешел на работу ГФИ в Челябинской области в сентябре 2018 года.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 22.11.19

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