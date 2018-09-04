В Уральском полпредстве грядут новые кадровые перестановки

В аппарате полпреда президента в УрФО Николая Цуканова уже в ближайшие дни произойдут новые кадровые перестановки.

По данным РИА «Новый День», в скором времени помощник полпреда Сергей Морев заменит Артема Пушкина на посту главного федерального инспектора по Челябинской области. Пушкин перейдет на аналогичную должность в Курганской области. На пост помощника полпреда, как уже сообщал «Новый День», рассматривается кандидатура бывшего свердловского вице-премьера Алексея Багарякова. Кроме того, сообщают источники, в ближайшее время собирается покинуть свой пост заместитель полпреда Александр Моисеев. Кто придет на его место – пока неизвестно.

Напомним, ранее заместитель полномочного представителя президента РФ в УрФО Борис Кириллов был переназначен на ту же должность. Один из бывших помощников полпреда Андрей Березовский покинул госслужбу и стал заместителем главного врача по профилактике в «Урале без наркотиков». Его должность в полпредстве занял Александр Воробьев.

Николай Цуканов был назначен уральским полпредом 26 июня 2018 года, сменив Игоря Холманских.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 04.09.18

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