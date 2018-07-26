Бывший помощник уральского полпреда пошел лечить зависимости

Прогноз РИА «Новый День» о том, что бывший помощник полпреда президента РФ в УрФО Андрей Березовский вернется после политики в медицину, сбылся.

Как стало известно агентству, с 16 июля 2018 года Березовский стал заместителем главного врача по профилактике в «Урале без наркотиков». По имеющейся на данный момент информации, он будет заниматься профилактикой наркомании в муниципалитетах. «В «Урале без наркотиков» Андрею Эдуардовичу очень рады, у него много связей и сам по себе он очень хороший врач», – отмечают собеседники агентства. Отметим также, что, будучи сотрудником полпредства, Березовский оказывал помощь в организации «Урала без наркотиков», так что его переход туда после завершения политической карьеры – логичен.

Стоит отметить, что до работы в уральском полпредстве под началом Игоря Холманских Андрей Березовский работал в медицинских учреждениях Самары, в том числе был заведующим кризисным стационаром областного центра медико-социальной помощи семье, детям и подросткам.

Напомним, что официально об увольнении Березовского из полпредства было объявлено накануне. Новым помощником полпреда Николая Цуканова стал Александр Воробьев.

По прогнозам, еще одним сотрудником полпредства, который в ближайшее время лишится должности, станет Александр Морев. На его место помощника полпреда прочат председателя Ассоциации молодежных правительств России Сергея Конева.

Екатеринбург, Елена Васильева

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