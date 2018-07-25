Помощником Николая Цуканова назначен его соратник по Калининграду

Помощником полпреда президента в УрФО назначен Александр Воробьев.

Как сообщили РИА «Новый День» в полпредстве, распоряжение об этом подписал руководитель администрации президента Антон Вайно. Кроме того, в связи с переходом на другую работу от должности помощника полпреда в УрФО освобожден Андрей Березовский.

В полпредстве уточняют, что Александр Воробьев родился в 1980 г. Окончил Московский психолого-социальный институт по специальности «правоведение». В 2017 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук. В период с 2000 по 2005 год работал в Управлении Федеральной регистрационной службы по Калининградской области, в 2006 – 2008 гг. – в органах местного самоуправления, с 2010 по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области. В 2017 году Воробьев был назначен федеральным инспектором по Республике Карелия, с января 2018 года работал в должности руководителя аппарата помощника президента Николая Цуканова.

Отметим, возможность назначения Воробьева помощником Цуканова уже была предсказана нашими экспертами. Пока неизвестной остается дальнейшая судьба Березовского – недавно у него появилась страница в Фейсбуке, а для опытных госслужащих – это сигнал, что он скоро перестанет быть чиновником.

Москва, служба информации

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