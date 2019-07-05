ФСБ добивается ареста помощника полпреда президента в УрФО

В Лефортовском суде Москвы рассматривается ходатайство представителей ФСБ России – ведомство просит арестовать помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьева, которого обвиняют в государственной измене.

Как напоминает «Новый День», Воробьев был назначен помощником полпреда в УрФО в июле прошлого года после того, как этот пост покинул психиатр-нарколог Андрей Березовский. В 2018-м же Воробьев был отмечен благодарностью и благодарственным письмом президента России. Он является действительным государственным советником РФ третьего класса.

Получить комментарий в уральском полпредстве пока не удалось.

Екатеринбург, Елена Сычева

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