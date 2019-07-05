российское информационное агентство 18+

Дело-Банк

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 5 июля 2019, 17:45 мск

Новости Скандалы и происшествия

Суд отправил под стражу помощника полпреда президента в УрФО

Лефортовский суд Москвы отправил под арест на два месяца помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьева, задержанного накануне по подозрению в государственной измене. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство представителей ФСБ. Чиновник будет находиться в СИЗО как минимум до 4 сентября.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Об этом ходатайствовало обвинение, ссылаясь на то, что во время заседания могла быть разглашена тайна следствия. В зал суда Воробьева привели в маске сотрудники ФСБ.

Ранее сегодня Федеральная служба безопасности сообщила о задержании 4 июля гражданина России Александра Воробьева по подозрению в госизмене. Других подробностей спецслужба не привела. Во время судебного заседания по избранию меры пресечения подозреваемый сообщил, что работает помощником полпреда президента в УрФО.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.07.19

В думу Ноябрьска от ЛДПР пойдет одиозный экс-прокурор. / Пожар в центре Екатеринбурга: загорелся дом-исторический памятник. Обновлено (ФОТО). / В Кургане массовое ДТП, водители не соблюдали дистанцию. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

ФСБ добивается ареста помощника полпреда президента в УрФО

ФСБ отчиталась о задержании подозреваемого в госизмене

В Уральском полпредстве грядут новые кадровые перестановки

В рубриках

Екатеринбург, Москва, Челябинск, Урал, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия,

Новости партнеров