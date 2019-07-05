Суд отправил под стражу помощника полпреда президента в УрФО

Лефортовский суд Москвы отправил под арест на два месяца помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьева, задержанного накануне по подозрению в государственной измене. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство представителей ФСБ. Чиновник будет находиться в СИЗО как минимум до 4 сентября.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Об этом ходатайствовало обвинение, ссылаясь на то, что во время заседания могла быть разглашена тайна следствия. В зал суда Воробьева привели в маске сотрудники ФСБ.

Ранее сегодня Федеральная служба безопасности сообщила о задержании 4 июля гражданина России Александра Воробьева по подозрению в госизмене. Других подробностей спецслужба не привела. Во время судебного заседания по избранию меры пресечения подозреваемый сообщил, что работает помощником полпреда президента в УрФО.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.07.19

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