ФСБ отчиталась о задержании подозреваемого в госизмене

Федеральная служба безопасности задержала гражданина России по подозрению в государственной измене, говорится в сообщении на официальном сайте спецслужбы.

По данным ФСБ, в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 275 УК РФ (Государственная измена), 4 июля был задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьев. Другие подробности не приводятся. В спецслужбе отметили, что в настоящее время проводятся следственные действия.

Санкция по статье «Госизмена» предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.07.19

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