Путин наградил погибших на секретной подлодке моряков

Президент России Владимир Путин наградил посмертно звездами Героя России четырех подводников, а также десятерых моряков Орденами мужества. Они погибли при пожаре на секретном глубоководном аппарате. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Высшей награды России удостоены капитаны первого ранга Андрей Воскресенский, Денис Опарин и Константин Сомов, а также капитан второго ранга Дмитрий Соловьев. Именно Соловьев спас из горящего отсека гражданского специалиста и закрыл за ним люк, чтобы продолжить ликвидацию пожара.

Остальные погибшие посмертно получили ордена Мужества. Это капитаны первого ранга Владимир Абанкин, Сергей Данильченко, Денис Долонский, Константин Иванов и Николай Филин, капитан второго ранга Александр Авдонин, капитаны третьего ранга Виктор Кузьмин и Владимир Сухиничев, подполковник медицинской службы Александр Васильев и капитан-лейтенант Михаил Дубков.

Как писал «Новый День», пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел 1 июля. Погибли 14 человек. Также известно о нескольких спасшихся людях, но их число рассекречивать не станут. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий песков.

Погибшие моряки занимались изучением гидросферы. В Минобороны заявили, что очаг возгорания находился в аккумуляторном отсеке. Подводники до конца боролись с огнем и смогли ликвидировать его ценой своих жизней. Им также удалось сберечь ядерную энергоустановку. По словам министра обороны Сергея Шойгу, аппарат восстановят, он вернется в строй. Экипаж состоял из уникальных военных специалистов. Семьям жертв трагедии окажут всю необходимую помощь.

Также известно, что подводников похоронят в Санкт-Петербурге рядом с экипажем «Курска». Об этом рассказал руководитель петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин. По его словам, автор мемориала «Курск» Геннадий Пейчев прорабатывает концепцию памятника для захоронения

Родственники моряков решили, что дата и время похорон должны остаться в секрете. В церемонии примут участие только семьи, сослуживцы и самые близкие друзья. Организацией похорон заведует заместитель министра обороны, начальник Главного военно-политического управления Андрей Картаполов. Ему также поручили организовать работу по оказанию необходимой помощи семьям погибших моряков.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.07.19

«Иннопром» – на особый режим, соседей УрФУ – за закрытые окна: на Урале ждут Путина. / Единоросс призвал коллег «заткнуть фонтан» и не давать советы избирателям. / Суд обезглавил гордуму Сысерти: Карамышев остался без мандата. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»