Путин отправил Шойгу в Североморск выяснить причину гибели 14 подводников

Президент России Владимир Путин отправил Министра обороны Сергея Шойгу в Североморск для контроля за ходом расследования причин гибели 14 моряков-подводников. Среди них при пожаре на глубоководном аппарате Северного флота, были два Героя России.

Президент рассказал, что среди погибших – семь капитанов первого ранга. Он назвал случившееся «большой потерей» а также выразил «самые искренние соболезнования семьям погибших». «Нужно сделать всё для того, чтобы оказать им помощь и поддержку. Прошу Вас выехать в Североморск, для того чтобы лично заслушать доклады и нацелить комиссию на безусловное выявление причин этой трагедии. Прошу Вас по возвращении доложить мне лично», – поручил Путин.

Возгорание на научно-исследовательском аппарате Минобороны РФ произошло в минувший понедельник, погибли 14 членов экипажа. Пожар удалось потушить силами команды аппарата.

«Решительными действиями экипажа пожар был потушен. В настоящее время глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморска. Проводятся мероприятия по его обследованию и установлению причин произошедшего. Задача по расследованию данной трагедии возложена на комиссию под руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Евменова», – доложил последнюю информацию Сергей Шойгу.

Москва, Иван Гридин

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