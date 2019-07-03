Гибель 14 подводников в Баренцевом море: их имена и версии трагедии (ФОТО)

Стали известны имена четырех подводников, в том числе двух Героев России, погибших при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате Минобороны РФ в Баренцевом море. Всего жертвами трагедии, по официальной информации Минобороны, стали 14 военнослужащих.

Один из них – испытатель глубоководной военной техники, капитан первого ранга Николай Филин, сообщает телеграм-канал Baza. Он получил звание Героя России в 2018 году «за выполнение особо важного задания и проявленное при этом мужество и высокий профессионализм». Об этом говорится в сообщении на сайте администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга о поздравлении подводника с присвоением звания Героя России главой района.

глава администрации Петродворцового района Дмитрий Попов поздравляет Николая Филина с присвоением звания Герой России, июль 2018 года, фото: gov.spb.ru

Офицер учился в Высшем военно-морском инженерном училище имени Ф. Дзержинского по специальности «Физико-энергетические установки». После окончания учебы проходил службу на Северном флоте. С 1987 года Филин приписан к войсковой части в Петергофе.

Второй погибший военнослужащий – капитан первого ранга Денис Долонский. Как пишет Baza, «он был командиром пострадавшей подлодки «Лошарик». Офицер получил звание Героя России около 6-7 лет назад за исследование Арктики и Антарктики, отмечает издание. Долонский также был приписан к войсковой части, дислоцирующейся в Петергофе. Капитан упоминается в числе девяти Героев России этой части в сообщении пресс-службы Петродворцового района. В пресс-релизе указывается, что высоким званием были «отмечены мужество и героизм офицеров воинской части 45707, проявленные ими при выполнении специального задания в условиях, сопряженных с риском для жизни». По информации «Коммерсанта», данная войсковая часть включает в себя отряд гидронавтов и научно-исследовательскую лабораторию.

Baza также сообщает, что в числе погибших моряков – капитан 1-го ранга Андрей Воскресенский. Он был зятем контр-адмирала Владимира Бедердинова Отмечается, что Бедердинов 13 лет возглавлял Учебный Центр ВМФ в городе Сосновый Бор.

Четвертым погибшим на «Лошарике», пишет Baza, стал Денис Опарин. «Несколько дней назад ему исполнилось сорок лет. Отец Дениса, Александр Иванович – Герой России, капитан 1-го ранга и командир военной части, к которой был приписан экипаж пострадавшей подлодки», – отмечается в сообщении.

Минобороны России официально не называет имена погибших подводников. Известно лишь то, что семеро из них были капитанами первого ранга и двое – Героями России.

Ранее издание «Фонтанка» сообщила, что погибшие подводники числились в списках личного состава секретной военной части Санкт-Петербурга. В открытых источниках ее указывают «эксплуатантом атомных глубоководных станций», а подразделение подчиняется Главному управлению глубоководных исследований Министерства обороны.

Пожар на глубоководном аппарате ВМФ РФ произошел 1 июля во время батиметрических измерений при «изучении придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России». Минобороны сообщило о нем на следующий день. При этом оборонное ведомство не уточнило, на каком именно судне произошла трагедия и что стало причиной пожара. По данным источников «Новой газеты» и РБК, пожар мог произойти на атомной глубоководной станции АС-12 проекта 10831, также известной как «Лошарик». Отмечалось, что в результате ЧП погиб штатный экипаж спускаемого аппарата. Издание Mash уточняет, что «судно типа «АС» – это атомная подводная лодка небольшого размера – около 60 метров». «Внутренняя конструкция состоит, в отличие от обычной подводной лодки, из серии шарообразных элементов», – пишет издание.

Вероятное устройство «Лошарика», источник: hisutton.com

Источник: hisutton.com

Отмечается, что материнским судном «Лошарика» является подводная лодка Белгород (К -329). Это многофункциональное 172-метровое судно, к которому и крепится АС-12.

Портал «Военное обозрение» уточняет, что глубина погружения глубоководного аппарата может достигать 6 тыс. метров. На его борту нет вооружения. «Лошарик» был создан в 80-х годах конструкторами КБ «Малахит», которое входит в состав Главного управления глубоководных исследований Минобороны России.

«Газета.ру» сообщает, что пожар случился на атомной глубоководной станции проекта 10831 с бортовым номером АС-31. По сведениям источников, причиной возгорания стало короткое замыкание в электрическиой сети. По версии источников «Открытых медиа», авария произошла не на глубоководном аппарате, а на его носителе – обычной атомной подводной лодке БС-64 «Подмосковье». Baza сообщает, что перед пожаром на борту глубоководного аппарата произошел взрыв, что «подтверждается также и характером повреждений у выживших на подлодке: у них, помимо отравления продуктами горения, диагностирована контузия».

В результате трагедии погибли, по официальным данным Минобороны, 14 моряков-подводников, они отравились продуктами горения. Сколько военнослужащих выжило, в ведомстве не уточняют. Baza пишет, что при пожаре выжили «4-5 человек», они были доставлены в военно-морской клинический госпиталь Североморска. У них диагностированы отравление продуктами горения и контузия.

Президент РФ Владимир Путин накануне отменил свое участие в форуме «Реки России», чтобы встретиться с главой Минобороны Сергеем Шойгу для обсуждения произошедшего. Глава государства поручил ему лично выехать в Североморск, чтобы заслушать доклады о трагедии и обеспечить тщательное расследование причин пожара.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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