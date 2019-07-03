«Лодка шла быстро, дыма не было»: Шойгу и очевидцы рассказали о трагедии с подводниками в Баренцевом море

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что информация о том, на каком конкретно глубоководном аппарате Минобороны произошел пожар, в котором погибли 14 моряков-подводников, разглашаться не будет, поскольку она является «абсолютно секретной». При этом, по словам пресс-атташе Кремля, президент Владимир Путин знает, на каком именно аппарате произошла трагедия. Более того, эти сведения не будут обнародованы и в будущем, отметил Песков. «Здесь нет ничего противозаконного, это в полном соответствии с законодательством Российской Федерации о гостайне», – цитирует пресс-секретаря РИА «Новости».

Представитель Кремля при этом отказался отвечать на вопрос о наличии на аварийном аппарате ядерного реактора, переадресовав его Минобороны. «Мы не занимаемся конструкцией лодок, – сказал Песков. – Это в министерство обороны».

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили, что пожар произошел на атомной глубоководной станции АС-12, известной как «Лошарик».

Накануне Минобороны РФ сообщило о гибели 14 моряков-подводников в российских территориальных водах. Согласно официальным данным ведомства, моряки погибли 1 июля при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате при проведении батиметрических измерений для Военно-морского флота. Причиной их смерти стало отравление продуктами горения. Аппарат сейчас находится на базе ВМФ в Североморске. В среду, 3 июля, в Североморск по поручению Путина прибыл министр обороны Сергей Шойгу.

Глава Минобороны рассказал некоторые подробности ЧП, отметив, что часть экипажа глубоководного аппарата удалось спасти. По словам Шойгу, пожар возник на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ РФ «при проведении плановых исследований в российских территориальных водах Баренцева моря». На его борту находился гражданский специалист, его эвакуировали из загоревшегося отсека первым. «В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля», – рассказал Шойгу (цитата по «Интерфаксу».

Министр подчеркнул, что военнослужащие ценой своих жизней «ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат». Он добавил, что все погибшие офицеры будут представлены к государственным наградам, а Минобороны окажет помощь их семьям.

Шойгу уточнил, что погибшие подводники были «уникальными военными специалистами, высококлассными профессионалами, проводившие важные исследования по изучению гидросферы Земли». Известно, что семеро из погибших были капитанами первого ранга, двое являлись Героями России. Ранее сообщалось, что высокое звание было присвоено погибшим капитанам первого ранга Николаю Филину и Денису Долонскому. Офицеры служили в секретной войсковой части 45707, которая подчиняется главному управлению глубоководных исследований Минобороны и дислоцируется в Петергофе.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» подтвердил, что погибшие подводники были закреплены за воинской частью из Санкт-Петербурга и в последний поход отправились именно оттуда. Командиром части является капитан 1-го ранга герой России Александр Опарин. Его сын Денис, по некоторым данным, находился на аварийном подводном аппарате и в результате трагедии погиб. По данным РБК, в войсковой части 45707 началась проверка в связи с ЧП в Баренцевом море.

Мурманские журналисты нашли очевидцев аварийного всплытия подводной лодки с атомной глубоководной станции АС-12 в Баренцевом море. Им оказались рыбаки, занимавшиеся промыслом на выходе из Кольского залива Баренцева моря, сообщает «СеверПост». Издание не раскрывает их имена, потому что они ловили рыбу нелегально.

По словам рыбаков, 1 июля около 21:30 они увидели, как на поверхность воды вплыла подлодка, после чего к ней подошли военный корабль и два буксира. На палубе подводной лодки они заметили бегающих и суетящихся людей. Затем подлодка в сопровождении судов своим ходом направилась на базу в Оленьей Губе (ЗАТО Александровск). «Лодка шла быстро, мы еще с мужиками решили: значит, не авария. Раз своим ходом и быстро идет. Ни дыма не было, ничего», – рассказал один из рыбаков.

По данным источника издания, подлодка, за которой наблюдали рыбаки, это АПЛ «Подмосковье», которая в 2016 году прошла капитальный ремонт на «Звёздочке» в Северодвинске. Именно ее называют носителем глубоководного аппарата, на котором произошел пожар.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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