Шойгу назвал основную причину пожара на секретной подлодке

Основная причина происшествия с глубоководным аппаратом ВМФ РФ – пожар в аккумуляторном отсеке. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

По словам Шойгу, поврежденный пожаром глубоководный аппарат ВМФ подлежит полному восстановлению. «Первая оценка – ремонт возможен. В нашем случае не просто возможен, а обязателен», – сказал Шойгу, уточнив, что сейчас оцениваются сроки, в которые можно будет выполнить эти работы. Он также отметил, что ядерная энергетическая установка на пострадавшем от пожара подводном аппарате полностью изолирована и находится в рабочем состоянии.

«Ядерная энергетическая установка на данном аппарате полностью изолирована и безлюдна. Плюс к этому действиями экипажа выполнены все необходимые мероприятия по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии. Это позволяет нам надеяться на достаточно короткие сроки по восстановлению аппарата», – сказал Шойгу.

Он также добавил, что были привлечены «конструктора лодки, промышленность для того, чтобы оценить объём, сроки ремонта и восстановления лодки». Сергей Шойгу рассказал, что с семьями погибших моряков налажена индивидуальная работа специалистов. «В соответствии с вашим поручением, естественно, будет безусловно оказана вся необходимая помощь, какая у нас положена, с одной стороны, по всем нашим положениям и законам, с другой стороны, по нашему долгу перед погибшими моряками. Это касается и заботы о получении достойного образования детям, кто ещё учится, и, конечно, достойного проживания – как это делалось ранее по нашему печальному прошлому опыту. Те семьи, которые имеют несовершеннолетних детей, будут обеспечены до совершеннолетия в том объёме денежным довольствием, которое получали их мужья при жизни», – сказал глава Минобороны РФ.

Владимир Путин попросил Сергея Шойгу представить предложения по представлению экипажа подводного аппарата к государственным наградам.

В списке погибших семь капитанов 1-го ранга, сообщает Минобороны. Это Денис Долонский, Андрей Воскресенский, Николай Филин, Владимир Абанкин, Константин Иванов, Денис Опарин и Константин Сомов. Также при пожаре погибли три капитана 2-го ранга – Александр Авдонин, Дмитрий Соловьев и Сергей Данильченко. Среди погибших на борту подводного аппарата значатся три капитана 3-го ранга Виктор Кузьмин, Владимир Сухиничев и Михаил Дубков, а также подполковник медицинской службы Александр Васильев.

«Все погибшие не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики с погружением на предельные глубины», – отметили в военном ведомстве.

Как писал «Новый День», 1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, проводившем исследование придонного пространства и дна Мирового океана, произошел пожар. Позднее было уточнено, что аппарат в этот момент находился в Баренцевом море. От отравления продуктами горения погибли 14 моряков. Возгорание удалось ликвидировать, как отмечали военные, только благодаря «самоотверженным действиям команды». Несколько из выживших членов экипажа судна сейчас госпитализированы.

Стоит отметить, что доподлинно неизвестно, на каком конкретно аппарате произошел пожар. Эта информация засекречена и не будет оглашена ни при каких обстоятельствах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили, что пожар произошел на атомной глубоководной станции АС-12 (по другим данным – АС-31), известной как «Лошарик». «В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля», – рассказал Шойгу.

По словам Шойгу, погибшие подводники были «уникальными военными специалистами, высококлассными профессионалами, проводившие важные исследования по изучению гидросферы Земли».

Мурманские журналисты отыскали очевидцев аварийного всплытия подводной лодки в Баренцевом море, на которой предположительно была размещена глубоководная станция АС-12. Ими оказались рыбаки, занимавшиеся промыслом на выходе из Кольского залива Баренцева моря, сообщает «СеверПост».

По словам рыбаков, 1 июля около 21:30 они увидели, как на поверхность воды всплыла подлодка, после чего к ней подошли военный корабль и два буксира. На палубе подводной лодки они заметили бегающих и суетящихся людей. Затем подлодка в сопровождении судов своим ходом направилась на базу в Оленьей Губе (ЗАТО Александровск). «Лодка шла быстро, мы еще с мужиками решили: значит, не авария. Раз своим ходом и быстро идет. Ни дыма не было, ничего», – рассказал один из рыбаков.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 04.07.19

В Югре мужчина истязал приемного ребенка. / В Италии при извержении вулкана погиб турист. / Чиновников Минобрнауки заподозрили в афере на сотни миллионов рублей. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»