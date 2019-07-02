ЧП на глубоководном аппарате минобороны: погибли 14 моряков

На научно-исследовательском глубоководном аппарате минобороны РФ произошло ЧП: в результатен пожара погибли 14 моряков-подводников ВМФ России. Об этом сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства.

«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-Морского Флота России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения», – говорится в сообщении Минобороны РФ, которое цитирует «Интерфакс».

По данным военного ведомства, глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск. На данный момент очаг возгорания ликвидирован. «Причины произошедшего устанавливаются. Расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом», – уточнили в минобороны.

Североморск, служба информации РИА «Новый День»

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