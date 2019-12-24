Задержанного в Крыму за госизмену россиянина этапировали в Москву

В Симферополе сотрудники ФСБ России провели задержание россиянина Ивана Яцкина. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мужчину обвиняют в государственной измене.

По решению суда, Яцкин был арестован и этапирован в Москву еще в начале декабря, где с ним проводятся следственные действия, уточнил источник. В чем конкретно обвиняют Яцкина, не сообщается.

Отметим, что уголовные дела о госизмене в России возбуждают нечасто. Так, обвинение по этой статье в июле было предъявлено бывшему помощнику полпреда президента РФ в УрФО Александру Воробьеву.

11 июля помощник полпреда президента в Уральском федеральном округе Александр Воробьев был уволен со своей должности. 5 июля Лефортовский суд Москвы отправил Воробьева под арест на два месяца, а днем ранее он был задержан по подозрению в государственной измене. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство представителей ФСБ.

«Аппарат окажет все необходимое содействие следствию, хотя разбирательства проводятся в закрытом режиме. Крайне неприятная ситуация. Тем не менее, оставим это все на действия правоохранительных органов и решение суда», – заявил ранее полпред Николай Цуканов.

Симферополь, Иван Гридин

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