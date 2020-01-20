Этапированному в Москву крымчанину предъявлено обвинение в шпионаже

Задержанному в Крыму по подозрению в госизмене местному жителю Ивану Яцкину предъявлено обвинение в шпионаже в пользу Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом у себя в Фейсбуке сообщил адвокат Николай Полозов, который вёл дело украинских моряков, а также задержанных по подозрению в экстремизме жителей Крыма.

«По версии следователей ФСБ, он (Яцкин) собирал в Крыму и передавал властям Украины сведения, составляющие государственную тайну РФ. По этому обвинению ему грозит до 20 лет лишения свободы. В настоящее время сложно сказать, имеют ли данные обвинения под собой какую-либо основу», – написал Полозов и добавил, что материалы дела засекречены.

Напомним, в конце прошлого года в Симферополе сотрудники ФСБ России провели задержание россиянина Ивана Яцкина. Мужчину заподозрили в государственной измене.

По решению суда Яцкин был арестован и этапирован в Москву еще в начале декабря, где с ним проводятся следственные действия.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 20.01.20

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