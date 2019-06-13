Украине пригрозили трибуналом за провокацию в Керченском проливе

Россия может подать в Международный суд ООН в Гааге из-за провокации Украины в Керченском проливе. Об этом заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов.

Он предложил создать Общественный международный трибунал по образцу трибунала Сартра-Рассела 1967 года, осудившего преступления американских военных во Вьетнаме.

«Общественный трибунал должен дать принципиальную оценку украинским военным, устроившим провокацию в Керченском проливе», – цитирует Молохова РИА «Новости».

Эксперты смотрят на его заявление скептически: до тех пор, пока международное сообщество официально не признает Крым частью России, создание подобного трибунала маловероятно.

Как уже сообщал «Новый День», утром 25 ноября 2018 года корабли украинских ВМС «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу России. На протяжении нескольких часов они проводили опасные маневры, игнорируя при этом требования российских пограничников. Нарушителей было решено задержать. При этом трое украинских военнослужащих получили легкие ранения. На борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Они были арестованы по обвинению в нарушении госграницы.

Украина обвинила Россию в агрессии. В конце мая трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить всех задержанных за нарушение границы в Керченском проливе украинских моряков вместе с тремя кораблями. Москва принимать участие в заседании трибунала отказалась.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 13.06.19

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