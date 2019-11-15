Силовики задержали в Крыму отчима убитой 5-летней девочки

В Раздольненском районе Крыма силовики задержали отчима ранее пропавшей 5-летней жительницы села Кропоткино. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Крыму и Севастополю, 13 ноября он сам рассказал полицейским о пропаже проживавшей с ним падчерицы. Мужчина пояснил, что выехал из дома по делам с младшим сыном, закрыв девочку одну дома. Когда же вернулся 12 ноября, то дверь была открыта (следы взлома отсутствовали), а девочки дома не было. Поиски ребенка по селу результатов не принесли.

Криминалистам удалось установить причастность подозреваемого к убийству ребенка. Во время допроса мужчина признался в преступлении. В ходе следственного эксперимента он рассказал, как убил девочку и где спрятал ее тело. Установлено, что днем 12 ноября мужчина, находясь дома, убил девочку, а затем вывез ее тело и прикопал его землей недалеко от места жительства.

Следователи считают, что злоумышленник, желая обеспечить себе алиби, забрал документы детей из детского сада и попытался выехать с младшим сыном в соседнее государство, однако ему этого сделать не удалось. По возвращению домой он сообщил в правоохранительные органы о безвестном исчезновении девочки.

В рамках расследуемого по статье «убийство малолетнего» (п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ) уголовного дела назначен ряд дополнительных экспертиз. Кроме того, следователям предстоит установить, взаимодействовали ли государственные службы с этой семьей, следили ли за безопасностью ребенка. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение. Следствие просит взять его под стражу.

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