Утопил, закопал: в Крыму завершили расследование убийства 5-летнего ребенка

В Крыму завершено расследование убийства 5-летней девочки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», семья ребенка переехала в Крым из Иваново 3 года назад. Поселились в Раздольненском районе. Через некоторое время мать девочки и ее младшего брата уехала работать в Китай. Поскольку она находилась на грани развода с мужем, детей собиралась взять с собой. Но муж – отец младшего ребенка – их не отдал.

По словам односельчан, мужчина нигде работал, жил на средства супруги, детей бил – из их дома часто слышались крики и детский плач.

11 ноября 2019 года он забрал детей из детского сада, сообщив, что их не будет до конца ноября по семейным обстоятельствам.

13 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение от жителя села Кропоткино об исчезновении его 5-летней падчерицы. Мужчина пояснил, что выехал из дома по делам с младшим сыном, закрыв девочку одну дома, но когда вернулся домой, то дверь была открыта, следы взлома отсутствовали, а ребенка дома не оказалось. Самостоятельно поиски ребенка результатов не принесли.

Искать девочку выехали опытные следователи, к ним присоединились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Крым», добровольцы из различных регионов и неравнодушные жители полуострова.

Довольно быстро удалось установить причастность отчима к исчезновению девочки. Он признался в убийстве и показал, где закопал тело.

В ходе следствия выяснилось, что 12 ноября отчим избил купающуюся в ванной девочку и изнасиловал ее. А чтобы падчерица никому не рассказала о случившемся, утопил ее в ванной. Днем 12 ноября мужчина вывез тело падчерицы из дома, прикопав его землей недалеко от места жительства (его 2-летний сын все это время находился с ним и видел все, что делал отец).

Затем он забрал документы детей из детского сада и попытался выехать с сыном на Украину, так как у него был паспорт гражданина этой страны. Но пересечь границу ему не удалось. Тогда, чтобы создать себе алиби, он сообщил в правоохранительные органы об исчезновении девочки.

«Расследование данного уголовного дела завершено, – сообщили в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю. – Материалы дела направлены для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд».

Симферополь, Олег Яковенко

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