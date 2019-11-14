В истории 6-летней пропавшей крымчанки вскрылись новые факты: отец заранее предупредил руководство детского сада, который посещала девочка, о длительном отсутствии дочери.

Как уже сообщал «Новый День», 6-летняя жительница села Кропоткино Раздольненского района Крыма пропала 12 ноября. Об исчезновении девочки сообщил отец, который рассказал полиции, что ненадолго ушел по делам, заперев ребенка дома. А когда вернулся, то дочери не обнаружил.

Было возбуждено уголовное дело, и в ходе следствия выяснилось, что 11 ноября отец написал на имя заведующей детским садом заявление:

«Прошу сохранить место в детском саду за моим ребенком ... на период отсутствия с 11 ноября 2019 года по 29 ноября 2019 года в связи с семейными обстоятельствами, частыми болезнями детей», – цитирует документы «Вести Крым».

МВД по Республике Крым просит всех, кто располагает информацией о местонахождении девочки, звонить по телефонам: (3652) 667-588, (36553) 77-0-70 (дежурная часть), +7-978-086-69-09.

Приметы ребенка: на вид ребенку 6 лет, рост – 100-110 см, худощавое телосложение, лицо овальное. Девочка была одета в розовую болоньевую куртку и розовые ботинки.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 14.11.19

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