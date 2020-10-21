Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, убившего маленькую девочку

Заместитель прокурора республики Крым Владимир Кузнецов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя Раздольненского района.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженном с насильственными действиями сексуального характера), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия, использованием беспомощного состояния лица, не достигшего 14-летнего возраста).

По версии следствия, в ноябре 2019 года обвиняемый нанес не менее 10 ударов руками в область головы и 4 ударов в область ног маленькой падчерице, которая находилась в ванной комнате дома, где проживала семья, после чего совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

С целью сокрытия совершенного преступления мужчина утопил ребенка, затем вывез и спрятал тело недалеко от дома, где проживала семья.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Верховный Суд Республики Крым для рассмотрения по существу.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Симферополь, Олег Яковенко

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