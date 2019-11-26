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Вторник, 26 ноября 2019, 16:04 мск

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В Севастополе истязавший дочерей и беременную жену педофил получил 15 лет строгача

Суд в Севастополе вынес приговор 46-летнему жителю Гагаринского района города. Как сообщили в пресс-службе СКР, он признан виновным в преступлениях против половой неприкосновенности собственных детей, в истязании их и беременной супруги, а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В суде доказано, что мужчина с 2000 года систематически избивал членов своей семьи. Кроме того, плоть до августа 2018 года мужчина совершал половые преступления в отношении дочерей 1999-го, 2002-го и 2009 годов рождения. После того, как старшая из них решила жить отдельно, он угрожал ей расправой. В связи с этим девушка обратилась в полицию и рассказала о совершенных преступлениях.

Выяснилось, что на учете в органах опеки и попечительства, как и в полиции, семья не состояла. Женщина и ее дочери были запуганы главой семейства, потому не обращались за помощью. Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на один год. Также ему запрещено заниматься определенной деятельностью и занимать должности, связанные с воспитанием и образованием детей на срок 15 лет.

Севастополь, Иван Гридин

Севастополь. Другие новости 26.11.19

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