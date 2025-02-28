российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 28 февраля 2025, 15:40 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Испании раскрыли банду распространителей детского порно, сгенерированного с помощью ИИ

В Испании задержали 25 человек, которые распространяли порнографические изображения с участием несовершеннолетних, созданные с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщают правоохранительные органы королевства.

Операция проводилась Европолом и Европейским центром по борьбе с киберпреступностью с участием полиции Испании. Задержаны 25 членов преступной организации, занимавшейся распространением изображений насилия над детьми, созданных с помощью ИИ.

Отмечается, что двое подозреваемых были задержаны в Мадриде и Барселоне, проведены обыски в Хаэне и Малаге. Всего было изъято 173 электронных устройства, в том числе восемь в Испании, на которых обнаружено 16,8 тысячи файлов.

Поводом для масштабного расследования послужил арест в 2024 году гражданина Дании, который управлял онлайн-платформой, распространявшей материалы с применением ИИ.

Мадрид, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / Испания

В Испании предложили создать европейские силы быстрого реагирования / Трамп назвал Испанию страной БРИКС и пригрозил пошлинами / В Испании в десять раз вырастет налог на недвижимость для иностранцев / Франция, Венгрия и Испания стали лидерами по закупкам газа из России / Более 130 тысяч испанцев вышли на протесты после наводнений / Испанские власти признали пропажу 89 человек в результате шторма / Выжившие при наводнении испанцы забросали грязью короля Филиппа VI и его свиту / СМИ узнали о 2000 без вести пропавших в Валенсии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Скандалы и происшествия, Технологии, Испания, Педофилы,