В Испании раскрыли банду распространителей детского порно, сгенерированного с помощью ИИ

В Испании задержали 25 человек, которые распространяли порнографические изображения с участием несовершеннолетних, созданные с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщают правоохранительные органы королевства.

Операция проводилась Европолом и Европейским центром по борьбе с киберпреступностью с участием полиции Испании. Задержаны 25 членов преступной организации, занимавшейся распространением изображений насилия над детьми, созданных с помощью ИИ.

Отмечается, что двое подозреваемых были задержаны в Мадриде и Барселоне, проведены обыски в Хаэне и Малаге. Всего было изъято 173 электронных устройства, в том числе восемь в Испании, на которых обнаружено 16,8 тысячи файлов.

Поводом для масштабного расследования послужил арест в 2024 году гражданина Дании, который управлял онлайн-платформой, распространявшей материалы с применением ИИ.

Мадрид, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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