В Испании свыше 40 человек пострадали в аварии с автобусом

В Испании автобус с пассажирами врезался в здание. По предварительным данным, пострадали свыше 40 человек.

Как сообщает служба экстренной медицинской помощи (SEM), авария произошла в Льейде на северо-востоке Испании. На место прибыли 14 бригад пожарных, 11 спасательных подразделений, медицинский вертолет и команда психологов.

Число пострадавших выросло до 43, из которых четверо находятся в критическом состоянии, а еще семеро – в крайне тяжелом. Состояние 32 пациентов стабильное, добавили в SEM.

Причина аварии устанавливается. Правоохранительные органы проводят расследование.

Мадрид, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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