В Новосибирской области задержали пенсионера-педофила

В Новосибирской области задержали 73-летнего мужчину за насилие над детьми. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.
В правоохранительные органы обратились родители трех девочек девяти и десяти лет. Пенсионера заметили за совершением действий сексуального характера около детской площадки в селе Толмачево.
Когда мужчину задержали, он сознался в содеянном.
Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении двух или более несовершеннолетних».
Новосибирск, Зоя Осколкова
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