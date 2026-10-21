В Новосибирской области задержали пенсионера-педофила

В Новосибирской области задержали 73-летнего мужчину за насилие над детьми. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

В правоохранительные органы обратились родители трех девочек девяти и десяти лет. Пенсионера заметили за совершением действий сексуального характера около детской площадки в селе Толмачево.

Когда мужчину задержали, он сознался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении двух или более несовершеннолетних».

Новосибирск, Зоя Осколкова

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