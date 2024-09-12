В Москве вынесен приговор мужчине, развращавшему 8 лет малолетнюю падчерицу

Савеловский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор 25-летнему жителю столицы, который в течение восьми лет совершал сексуальное насилие над малолетней падчерицей. Мужчина признан виновным в совершении 6 эпизодов, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней) и 1 эпизода, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия).

Следствием и судом установлено, что преступления совершались в период с июля 2014 года по март 2022 года. Девочка в силу возраста и под угрозой применения насилия со стороны отчима продолжительное время не рассказывала о происходящем своей матери.

Во время допроса обвиняемый свою вину не признал. Однако собранная следствием доказательственная база в совокупности с результатами проведенных по делу судебных экспертиз и показаний свидетелей оказалась достаточной для направления уголовного дела в суд и его рассмотрения по существу, пояснили в столичном главке Следственного комитета.

Приговором Савеловского суда мужчине назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Москва, Анастасия Смирнова

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